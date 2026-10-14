Уряд Німеччини схвалив проєкт податку на солодкі напої — The Local Germany

Федеральний уряд Німеччини схвалив законопроєкт про новий податок на солодкі напої. За чинним планом, збір може набути чинності 1 липня 2027 року, однак перед цим документ має пройти законодавчу процедуру та бути ухвалений Бундестагом. Про це повідомляє The Local Germany.

Ставки податку

За погодженим компромісом, напої із вмістом щонайменше 5 грамів цукру на 100 мілілітрів оподатковуватимуться за ставкою 26 центів за напій. Для напоїв, що містять 8 грамів цукру або більше на 100 мілілітрів, передбачено вищу ставку — 32 центи.

Від сплати збору звільнять малих виробників, які випускають менш ніж 1 млн літрів солодких напоїв на рік. Податок стосуватиметься соків, газованих та інших підсолоджених напоїв.

Мета ініціативи

Міністр фінансів Ларс Клінгбайль, який просував запровадження нового збору, вважає, що вища ціна на напої з великим вмістом цукру має стимулювати виробників зменшувати його кількість у продукції та скоротити надмірне споживання цукру, зокрема серед дітей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Федеральний уряд також розраховує отримувати від податку сотні мільйонів євро щороку: очікувані надходження оцінюють приблизно у 690 млн євро у 2027 році та 925 млн євро у 2028-му. Кошти планують спрямувати на підтримання стабільного рівня внесків до системи державного медичного страхування.

Суперечки навколо проєкту

Ухваленню законопроєкту передували тижні публічних суперечок у коаліції та втручання канцелярії канцлера. Раніше в одному з проєктів Міністерства фінансів розглядали можливість поширити збір на вівсяне молоко, готові кавові напої та напої зі штучними підсолоджувачами, що викликало критику.

Зрештою міністри відмовилися від запропонованого додаткового вищого податкового рівня та повернулися до дворівневої моделі. Податок, за даними видання, створено за зразком британського збору на солодкі напої, який діє з 2018 року.

Читай нас у