Восточный Тимор с четверга на три дня закроет школы по всей стране из-за задымления, вызванного масштабными лесными пожарами в Индонезии. В западной части Сингапура уровень загрязнения воздуха в среду достиг категории «очень высокий» — самой высокой в стране, сообщает Asharq Al-Awsat.

Показатели PM2.5 в Сингапуре

Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура зафиксировало концентрацию мелкодисперсных частиц PM2.5 на уровне 288 микрограммов на кубический метр. Такие частицы способны проникать в легкие и кровоток. Для сравнения, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения среднегодовой уровень воздействия PM2.5 составляет 5 микрограммов на кубический метр.

Дым от пожаров в Индонезии также распространился на Малайзию, Филиппины и Восточный Тимор. Правительство Восточного Тимора назвало приостановку занятий предупредительной мерой для защиты здоровья учащихся, учителей и других членов образовательного сообщества из-за текущего состояния воздуха.

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Пожары в Индонезии

Пожары в Индонезии охватили сотни тысяч гектаров лесов и плантаций. Они вызвали проблемы со здоровьем у местных жителей, а густой дым распространился по странам региона.

Индонезия регулярно сталкивается с лесными пожарами в сухой сезон. В этом году они оказались сильнее обычного на фоне мощного цикла Эль-Ниньо, который вызывает засуху. Эксперты также указывают на практику расчистки земель путем выжигания, изменившую естественно огнестойкие ландшафты островов Суматра и Борнео.

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