Timor Wschodni zamknie od czwartku szkoły w całym kraju na trzy dni z powodu zadymienia wywołanego rozległymi pożarami lasów w Indonezji. W zachodniej części Singapuru poziom zanieczyszczenia powietrza osiągnął w środę kategorię „bardzo wysoki” — najwyższą w kraju, informuje Asharq Al-Awsat.

Poziomy PM2.5 w Singapurze

Singapurska Narodowa Agencja Środowiska odnotowała stężenie drobnych cząstek PM2.5 na poziomie 288 mikrogramów na metr sześcienny. Takie cząstki mogą przenikać do płuc i krwiobiegu. Dla porównania zalecany przez Światową Organizację Zdrowia średnioroczny poziom narażenia na PM2.5 wynosi 5 mikrogramów na metr sześcienny.

Dym z pożarów w Indonezji rozprzestrzenił się również na Malezję, Filipiny i Timor Wschodni. Rząd Timoru Wschodniego nazwał zawieszenie zajęć środkiem zapobiegawczym mającym chronić zdrowie uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności edukacyjnej ze względu na obecny stan powietrza.

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Pożary w Indonezji

Pożary w Indonezji objęły setki tysięcy hektarów lasów i plantacji. Spowodowały problemy zdrowotne wśród lokalnych mieszkańców, a gęsty dym rozprzestrzenił się po krajach regionu.

Indonezja regularnie zmaga się z pożarami lasów w porze suchej. W tym roku okazały się one silniejsze niż zwykle w związku z intensywnym cyklem El Niño, który powoduje suszę. Eksperci wskazują również na praktykę oczyszczania terenów przez wypalanie, która zmieniła naturalnie ognioodporne krajobrazy wysp Sumatry i Borneo.

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