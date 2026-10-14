Східний Тимор закриє школи через дим від пожеж в Індонезії — Asharq Al-Awsat

Східний Тимор із четверга на три дні закриє школи по всій країні через задимлення, спричинене масштабними лісовими пожежами в Індонезії. У західній частині Сінгапуру рівень забруднення повітря в середу сягнув категорії «дуже високий» — найвищої в країні, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Показники PM2.5 у Сінгапурі

Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру зафіксувало концентрацію дрібнодисперсних частинок PM2.5 на рівні 288 мікрограмів на кубічний метр. Такі частинки здатні проникати в легені та кровотік. Для порівняння, рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я середньорічний рівень впливу PM2.5 становить 5 мікрограмів на кубічний метр.

Дим від пожеж в Індонезії також поширився на Малайзію, Філіппіни та Східний Тимор. Уряд Східного Тимору назвав припинення занять запобіжним заходом для захисту здоров’я учнів, учителів та інших членів освітньої спільноти через поточний стан повітря.

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Пожежі в Індонезії

Пожежі в Індонезії охопили сотні тисяч гектарів лісів і плантацій. Вони спричинили проблеми зі здоров’ям у місцевих жителів, а густий дим поширився країнами регіону.

Індонезія регулярно стикається з лісовими пожежами в сухий сезон. Цьогоріч вони виявилися сильнішими, ніж зазвичай, на тлі потужного циклу Ель-Ніньйо, який спричиняє посуху. Експерти також вказують на практику розчищення земель випалюванням, що змінила природно вогнестійкі ландшафти островів Суматра та Борнео.

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