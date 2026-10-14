Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że na Grenlandii trwają przygotowania do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań ropy, gazu i minerałów. Napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, informuje CBS News.

Trump nie podał szczegółów dotyczących planowanych prac. Oświadczył również, że według ekspertów zasoby łatwo dostępnej ropy na wyspie są rzekomo znacznie większe niż niemal na jakimkolwiek innym terytorium na świecie.

Umowa bezpieczeństwa

Prezydent USA podkreślił także strategiczne znaczenie Grenlandii dla obrony Stanów Zjednoczonych w Europie. Według niego w przypadku przyszłego ataku wyspa zapewni USA czas, korzystne położenie i widoczność umożliwiające przeciwdziałanie dronom, rakietom lub innym rodzajom uzbrojenia.

Ponad cztery tygodnie przed tym oświadczeniem USA, Grenlandia i Dania, która sprawuje nadzór nad tym terytorium, podpisały nową umowę bezpieczeństwa. Dokument zapewnia Stanom Zjednoczonym szeroki dostęp do przestrzeni powietrznej i terytorium wyspy oraz ma wzmocnić amerykańską obecność wojskową i bezpieczeństwa.

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Zasoby i obecność wojskowa

Umowa dotyczy przede wszystkim wykorzystania Grenlandii do celów wojskowych, ale wspomina również o wydobyciu zasobów i współpracy w sektorze minerałów, bez sprecyzowania projektów. Pozwala USA rozbudować Bazę Kosmiczną Pituffik — najbardziej na północ wysunięty amerykański obiekt wojskowy, który służy jako system wczesnego ostrzegania przed rakietami.

USA mogą także utworzyć dodatkowe bazy w Narsarsuaq i Mestersvig, położonych w odległości około 950 mil od siebie. Każda ze stron może proponować nowe strefy obronne pod warunkiem uzyskania zgody pozostałych uczestników umowy.

Dokument nie ma terminu wygaśnięcia i zakazuje państwom spoza NATO tworzenia baz na wyspie bez zgody stron. Eksperci branżowi uważają, że zasoby mineralne Grenlandii zostały zbadane jedynie częściowo, a ich wydobycie do tej pory nie było opłacalne ekonomicznie dla prywatnych firm.

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