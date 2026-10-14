Президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает CBS News.

Трамп не привел подробностей о запланированных работах. Он также заявил, что, по словам экспертов, объемы легкодоступной нефти на острове якобы значительно больше, чем почти на любой другой территории мира.

Соглашение о безопасности

Президент США также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для обороны Соединенных Штатов в Европе. По его словам, в случае будущей атаки остров даст США время, выгодное расположение и обзор для противодействия дронам, ракетам или другим видам вооружений.

Более чем за четыре недели до этого заявления США, Гренландия и Дания, которая осуществляет надзор за территорией, подписали новое соглашение о безопасности. Документ предоставляет Соединенным Штатам широкий доступ к воздушному пространству и территории острова и должен усилить американское военное присутствие и присутствие в сфере безопасности.

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Ресурсы и военное присутствие

Соглашение преимущественно касается использования Гренландии в военных целях, но также упоминает добычу ресурсов и сотрудничество в сфере минералов без конкретизации проектов. Оно позволяет США расширить космическую базу Питуффик — самый северный американский военный объект, который служит системой раннего предупреждения о ракетах.

США также могут создать дополнительные базы в Нарсарсуаке и Местерсвике, расположенных примерно в 950 милях друг от друга. Каждая из сторон может предлагать новые оборонные зоны при условии одобрения другими участниками соглашения.

Документ не имеет срока действия и запрещает странам вне НАТО создавать базы на острове без согласия сторон. Отраслевые эксперты считают, что минеральные ресурсы Гренландии исследованы лишь частично, а их добыча до сих пор не была экономически целесообразной для частных компаний.

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