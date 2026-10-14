В Эстонии председатель Центристской партии Миххаил Кылварт возглавил опрос о желаемом премьер-министре, проведенный для Delfi компанией Turu-uuringute AS. В октябре его назвали желаемым главой правительства 20% респондентов — это самый высокий показатель Кылварта за все время проведения данного исследования.

Кылварт опередил Рейнсалу

Как сообщает ERR News, лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу, ранее занимавший первое место в этом рейтинге, в октябре получил 16% поддержки. Месяцем ранее его показатель составлял 18%, что соответствовало самому низкому уровню за три года.

В мае рейтинг Кылварта вырос до 19% и тогда сравнялся с показателем Рейнсалу, однако затем снизился до 16%. Генеральный директор Turu-uuringute AS Тынис Стамбергер связал новый рост поддержки Кылварта с увеличением его популярности среди этнических эстонцев.

Распределение поддержки

Кылварта поддерживают 13% этнических эстонцев и 50% этнических русских, тогда как Рейнсалу — соответственно 18% и 6%. В августе Кылварт имел поддержку 11% этнических эстонцев, а Рейнсалу — 22%.

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Поддержка Кылварта выросла как среди жителей городов, так и среди жителей сельских районов. Рейнсалу потерял часть сторонников в городах, но сохранил 21% поддержки среди сельского населения.

Другие участники рейтинга

Председателя Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме назвали желаемым премьер-министром 13% опрошенных, лидера Eesti Parempoolsed Лавли Перлинг — 10%. Председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса поддержали 7%, действующего премьер-министра и председателя Партии реформ Кристена Михала — 5%, а лидера Eesti 200 Кристину Каллас — 2%. Еще 27% респондентов не определились.

Опрос проводился онлайн и по телефону с 1 по 3 октября среди 899 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

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