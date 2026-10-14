在爱沙尼亚，中间党主席米哈伊尔·科尔瓦特在由Turu-uuringute AS公司为Delfi开展的理想总理民调中位居首位。10月，20%的受访者表示希望他担任政府首脑——这是科尔瓦特在该调查历史上的最高成绩。

科尔瓦特超过雷因萨卢

据ERR News报道，此前在该排名中位列第一的祖国党领导人乌尔马斯·雷因萨卢10月获得16%的支持。一个月前，他的支持率为18%，与三年来最低水平持平。

5月，科尔瓦特的支持率升至19%，当时与雷因萨卢的成绩持平，但随后降至16%。Turu-uuringute AS首席执行官特尼斯·斯坦贝格将科尔瓦特支持率再次上升与其在爱沙尼亚族群中的受欢迎程度提高联系起来。

支持率分布

科尔瓦特获得13%的爱沙尼亚族裔和50%的俄罗斯族裔支持，而雷因萨卢获得的相应支持率为18%和6%。8月，科尔瓦特获得11%的爱沙尼亚族裔支持，雷因萨卢则为22%。

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科尔瓦特的支持率在城市居民和农村地区居民中均有所上升。雷因萨卢在城市失去了一部分支持者，但在农村人口中仍保有21%的支持率。

排名中的其他人选

13%的受访者认为爱沙尼亚保守人民党主席马丁·赫尔梅是理想总理，10%的受访者选择了Eesti Parempoolsed领导人拉夫莉·佩尔林。社会民主党主席劳里·莱内梅茨获得7%的支持，现任总理兼改革党主席克里斯滕·米哈尔获得5%，Eesti 200领导人克里斯蒂娜·卡拉斯获得2%。另有27%的受访者尚未决定。

该调查于10月1日至3日通过网络和电话进行，受访者为899名年满18岁的爱沙尼亚公民。

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