W Estonii przewodniczący Partii Centrum Mihhail Kõlvart znalazł się na czele sondażu dotyczącego preferowanego premiera, przeprowadzonego dla Delfi przez firmę Turu-uuringute AS. W październiku 20% respondentów wskazało go jako pożądanego szefa rządu — jest to najwyższy wynik Kõlvarta w historii tego badania.

Kõlvart wyprzedził Reinsalu

Jak informuje ERR News, lider partii Isamaa Urmas Reinsalu, który wcześniej zajmował pierwsze miejsce w tym rankingu, uzyskał w październiku 16% poparcia. Miesiąc wcześniej jego wynik wynosił 18%, co odpowiadało najniższemu poziomowi od trzech lat.

W maju notowania Kõlvarta wzrosły do 19% i zrównały się wówczas z wynikiem Reinsalu, jednak później spadły do 16%. Dyrektor generalny Turu-uuringute AS Tõnis Stamberger powiązał nowy wzrost poparcia dla Kõlvarta ze wzrostem jego popularności wśród etnicznych Estończyków.

Rozkład poparcia

Kõlvarta popiera 13% etnicznych Estończyków i 50% etnicznych Rosjan, natomiast Reinsalu odpowiednio 18% i 6%. W sierpniu Kõlvart miał poparcie 11% etnicznych Estończyków, a Reinsalu — 22%.

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Poparcie dla Kõlvarta wzrosło zarówno wśród mieszkańców miast, jak i obszarów wiejskich. Reinsalu stracił część zwolenników w miastach, ale utrzymał 21% poparcia wśród ludności wiejskiej.

Pozostali uczestnicy rankingu

Przewodniczącego Konserwatywnej Ludowej Partii Estonii Martina Helme wskazało jako preferowanego premiera 13% ankietowanych, a liderkę Eesti Parempoolsed Lavly Perling — 10%. Przewodniczącego Partii Socjaldemokratycznej Lauriego Läänemetsa poparło 7%, urzędującego premiera i przewodniczącego Partii Reform Kristena Michala — 5%, a liderkę Eesti 200 Kristinę Kallas — 2%. Kolejne 27% respondentów nie było zdecydowanych.

Sondaż przeprowadzono online i telefonicznie od 1 do 3 października wśród 899 obywateli Estonii w wieku od 18 lat.

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