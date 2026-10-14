Кремль пытается успокоить россиян в связи с соглашением с США о дизельном топливе — ISW

Российские власти пытаются убедить население, что соглашение о поставках дизельного топлива в США не приведет к дефициту на внутреннем рынке. В то же время проблемы с обеспечением топливом в регионах РФ возникали еще летом 2026 года и вызывали недовольство россиян.

Отмечается, что вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что экспорт дизельного топлива в США в рамках нового соглашения не нарушит стабильность российского топливного рынка. Таким образом Москва пытается развеять опасения относительно возможного дефицита из-за поставок топлива за рубеж.

На следующий день Новак провел совещание с участием представителей Министерства энергетики, Министерства транспорта и нефтяных компаний. По итогам встречи он поручил принять дополнительные меры для обеспечения регионов топливом и реагирования на колебания цен.

Как отмечают аналитики ISW, летом 2026 года в ряде российских регионов возникали серьезные перебои с поставками топлива. Это вызвало недовольство местных жителей и создало для властей дополнительные риски на фоне экономических проблем.

В Институте изучения войны считают, что Москва может отдавать приоритет выполнению дизельного соглашения с США перед стабильностью внутреннего рынка. Кремль, вероятно, рассчитывает использовать договоренности с Вашингтоном для продвижения собственных интересов в войне против Украины.

В то же время заявления российских чиновников о стабильности поставок не свидетельствуют о том, что риск дефицита уже устранен. Поручение Новака усилить обеспечение регионов топливом указывает на то, что проблема дефицита на внутреннем рынке остается актуальной для властей страны-агрессора.

Источник: ISW

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