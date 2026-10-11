У Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ

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Американські сенатори та члени Палати представників від обох партій виступили проти рішення президента США Дональда Трампа послабити санкції проти Росії. Законодавці нагадали главі Білого дому про законопроєкт Ліндсі Грема, який передбачає посилення обмежень щодо російських енергоносіїв і запровадження мит проти країн, які їх купують.

Сенатор-демократ Марк Келлі прокоментував домовленості адміністрації США з Росією щодо постачання російського дизельного пального. Він нагадав про «Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану», який, зокрема, передбачає посилення обмежень проти РФ і запровадження «каральних мит» щодо країн, які купують російські енергоносії.

«То що ж сталося із “Законом Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану”? Головною метою було перекрити Путіну фінансування війни шляхом покарання країн, які обходили санкції та купували російську нафту. Чи означає це, що тепер ми вводимо санкції проти самих себе? На чиєму боці зараз Трамп?» — написав Келлі.

Конгресвумен від Демократичної партії Марі Глюсенкамп Перез наголосила, що ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема продемонструвало чітку позицію Конгресу щодо купівлі російської нафти.

«Конгрес та американський народ чітко заявили, що ми не підтримуємо купівлю російської нафти для фінансування війни Путіна в Україні. Лише кілька тижнів тому переважна більшість у Палаті представників ухвалила закон про введення жорстких нових санкцій щодо продажу російської нафти. А ще до того, як я прийшов до Конгресу, майже одноголосно було ухвалено закон “Про припинення імпорту російської нафти”, який прямо забороняє імпорт російської нафти», — зазначила законодавиця.

За словами Глюсенкамп Перез, рішення Дональда Трампа суперечить волі Конгресу. Вона також повідомила, що співпрацює із законодавцями від обох партій над законопроєктом, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти.

Член Палати представників США від Республіканської партії Майкл Маккоул нагадав, що законодавці надали Трампу значні повноваження та важелі впливу на Китай і Росію, щоб домогтися завершення війни Путіна шляхом укладення мирної угоди.

Водночас він висловив занепокоєння через послаблення санкційних обмежень щодо російської нафти.

«На жаль, хоча я розумію прагнення знизити ціни на дизельне паливо, мене турбує, що скасування санкцій щодо російської нафти лише фінансуватиме військову машину Кремля, підбурюючи до ще більшого насильства та руйнувань, як ми бачили останніми днями», — зазначив Маккоул.

Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі також закликала президента США використати надані йому повноваження для посилення тиску на Москву, а не дозволяти Росії експортувати дизельне пальне та отримувати додаткові прибутки для продовження війни проти України.

«Про повернення Росії на світові енергетичні ринки можна буде говорити після закінчення війни, але поки що нам потрібно перекрити всі джерела, що її підживлюють», — наголосила Мурковскі.

Отже, представники обох провідних партій США висловили занепокоєння, що послаблення обмежень на російські енергоносії може збільшити доходи Кремля та сприяти фінансуванню війни проти України. Частина законодавців уже працює над ініціативою, яка має унеможливити закупівлі російської нафти.

Про це повідомляється у заяві американських законодавців.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

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