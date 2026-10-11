В Конгрессе США напомнили Трампу о законе Грэма в связи с ослаблением санкций против РФ

Американские сенаторы и члены Палаты представителей от обеих партий выступили против решения президента США Дональда Трампа ослабить санкции против России. Законодатели напомнили главе Белого дома о законопроекте Линдси Грэма, который предусматривает ужесточение ограничений в отношении российских энергоносителей и введение пошлин против стран, которые их покупают.

Сенатор-демократ Марк Келли прокомментировал договоренности администрации США с Россией о поставках российского дизельного топлива. Он напомнил о «Законе Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана», который, в частности, предусматривает ужесточение ограничений в отношении РФ и введение «карательных пошлин» в отношении стран, закупающих российские энергоносители.

«Так что же случилось с “Законом Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана”? Главной целью было перекрыть Путину финансирование войны путем наказания стран, которые обходили санкции и покупали российскую нефть. Означает ли это, что теперь мы вводим санкции против самих себя? На чьей стороне сейчас Трамп?» — написал Келли.

Конгрессмен от Демократической партии Мари Глюсенкамп Перес подчеркнула, что принятие законопроекта Линдси Грэма продемонстрировало четкую позицию Конгресса в отношении покупки российской нефти.

«Конгресс и американский народ четко заявили, что мы не поддерживаем закупку российской нефти для финансирования войны Путина в Украине. Всего несколько недель назад подавляющее большинство в Палате представителей приняло закон о введении жестких новых санкций в отношении продажи российской нефти. А ещё до того, как я пришла в Конгресс, почти единогласно был принят закон «О прекращении импорта российской нефти», который прямо запрещает импорт российской нефти», — отметила законодательница.

По словам Глюсенкамп Перес, решение Дональда Трампа противоречит воле Конгресса. Она также сообщила, что сотрудничает с законодателями от обеих партий над законопроектом, который должен заблокировать любые закупки российской нефти.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Майкл Маккоул напомнил, что законодатели предоставили Трампу значительные полномочия и рычаги влияния на Китай и Россию, чтобы добиться завершения войны Путина путем заключения мирного соглашения.

В то же время он выразил обеспокоенность в связи с ослаблением санкционных ограничений в отношении российской нефти.

«К сожалению, хотя я понимаю стремление снизить цены на дизельное топливо, меня беспокоит, что отмена санкций в отношении российской нефти лишь будет финансировать военную машину Кремля, подталкивая к еще большему насилию и разрушениям, как мы видели в последние дни», — отметил Маккоул.

Сенатор-республиканка Лиза Мурковски также призвала президента США использовать предоставленные ему полномочия для усиления давления на Москву, а не позволять России экспортировать дизельное топливо и получать дополнительные доходы для продолжения войны против Украины.

«О возвращении России на мировые энергетические рынки можно будет говорить после окончания войны, но пока нам нужно перекрыть все источники, которые ее подпитывают», — подчеркнула Мурковски.

Таким образом, представители обеих ведущих партий США выразили обеспокоенность тем, что ослабление ограничений на российские энергоносители может увеличить доходы Кремля и способствовать финансированию войны против Украины. Часть законодателей уже работает над инициативой, которая должна сделать невозможными закупки российской нефти.

Об этом говорится в заявлении американских законодателей.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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