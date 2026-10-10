Трамп назвав некомпетентність причиною війни між Україною та РФ

0:00 / 0:00

Президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Трамп стверджує, що не бачив жодних причин для початку війни та вважає, що її взагалі не мало бути.

Крім того, американський президент заявив, що Україна втратила близько 30% своєї території. Водночас, за наведеними у матеріалі даними, станом на початок жовтня 2026 року Росія окупувала приблизно 19% української території, включно з Кримом і частинами Донбасу, захопленими до повномасштабного вторгнення.

Джерело: DWS News

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Читай нас у