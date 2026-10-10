Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Трамп утверждает, что не видел никаких причин для начала войны и считает, что её вообще не должно было быть.

Кроме того, американский президент заявил, что Украина потеряла около 30% своей территории. В то же время, согласно приведенным в материале данным, по состоянию на начало октября 2026 года Россия оккупировала примерно 19% украинской территории, включая Крым и части Донбасса, захваченные до полномасштабного вторжения.

Источник: DWS News

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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