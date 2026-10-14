Верховный суд Саудовской Аравии отменил решение о смертном приговоре 24-летнему гражданину Шри-Ланки Анояну Сиварасе. Приговор был вынесен по делу о публикации в Facebook, которую признали богохульной. Дело передали в суд низшей инстанции, который рассматривал его первоначально.

Решение Верховного суда

Заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Гемачандра сообщил в социальных сетях, что Верховный суд Саудовской Аравии принял решение 13 октября 2026 года. Он назвал это значительным облегчением для Сиварасы — инженера из района Ампара на востоке Шри-Ланки. По словам Гемачандры, решению предшествовали длительные дипломатические и юридические усилия правительства Шри-Ланки.

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Повторное рассмотрение дела

Как сообщает The Hindu, старший адвокат Упул Кумарапперума, входивший в состав делегации правительства Шри-Ланки в Эр-Рияд, заявил, что слушание по делу ожидается в течение двух недель. По его словам, суд может вынести новый приговор.

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке в сентябре встречался с семьей Сиварасы в президентском секретариате в Коломбо.

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