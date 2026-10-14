Еврокомиссия выделила более 168 млн евро на развитие оборонной промышленности

Европейская комиссия выделила 168,2 млн евро на поддержку первых восьми проектов в рамках направления «Меры по укреплению промышленности» (IRA). Он является частью Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), созданной после полномасштабного вторжения России в Украину.

Эти проекты привлекут 1,26 млрд евро промышленных инвестиций для ускорения и расширения производства энергоносителей, используемых в ракетах, дронах и боеприпасах.

Ожидается, что с 2027 года эти проекты позволят сократить сроки изготовления на 90% и обеспечить ежегодный выпуск более 20 000 тонн энергоносителей, 3 500 силовых установок для дронов и ракет, 200 000 боеголовок для беспилотных боеприпасов и 60 миллионов единиц боеприпасов.

Эти инвестиции поддержат производство на 17 объектах в 14 государствах-членах ЕС и Норвегии, а также помогут защитить эти объекты от физических и киберугроз.

Первый конкурс в рамках программы был объявлен в июне 2026 года. На него компании из 23 государств-членов ЕС и Норвегии подали 83 предложения.

Программа ЕС IRA основана на Законе о поддержке производства боеприпасов (ASAP) — чрезвычайном инструменте, направленном на устранение неотложных производственных узких мест и увеличение мощностей по производству боеприпасов после полномасштабного вторжения России в Украину.

Программа EDIP с общим бюджетом 1,5 млрд евро направлена на укрепление оборонной промышленности Европы. Более 700 млн евро, выделенных на направление IRA, предназначены для расширения оборонного производства в странах-членах, Норвегии и Украине.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Украина готовится к расширению оборонного производства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовилась встретить специальных посланников Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту. Однако из-за российских ударов американские представители не смогли прилететь самолетом и прибыли в Киев на поезде.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 6 сентября, встретился в центре Киева со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Американские представители накануне вели переговоры в Кремле, а теперь прибыли в Украину для встреч с украинской стороной.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Они приехали в столицу и уже были на Киевском вокзале — это их первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

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