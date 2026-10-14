Sąd Najwyższy Arabii Saudyjskiej uchylił decyzję o skazaniu na śmierć 24-letniego obywatela Sri Lanki Anoyana Sivarasy. Został on skazany w sprawie wpisu na Facebooku, uznanego za bluźnierczy. Sprawę przekazano do sądu niższej instancji, który rozpatrywał ją pierwotnie.

Decyzja Sądu Najwyższego

Wiceminister spraw zagranicznych Sri Lanki Arun Hemachandra poinformował w mediach społecznościowych, że Sąd Najwyższy Arabii Saudyjskiej podjął decyzję 13 października 2026 roku. Nazwał ją znaczącą ulgą dla Sivarasy, inżyniera z dystryktu Ampara we wschodniej Sri Lance. Według Hemachandry decyzję poprzedziły długotrwałe działania dyplomatyczne i prawne rządu Sri Lanki.

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Ponowne rozpatrzenie sprawy

Jak podaje The Hindu, starszy prawnik Upul Kumarapperuma, który wchodził w skład delegacji rządu Sri Lanki do Rijadu, oświadczył, że rozprawa w sprawie jest oczekiwana w ciągu dwóch tygodni. Według niego sąd może wydać nowy wyrok.

Prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake spotkał się we wrześniu z rodziną Sivarasy w Sekretariacie Prezydenckim w Kolombo.

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