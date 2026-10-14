Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum podpisała dekret dotyczący regulacji platform cyfrowych i ochrony dzieci oraz nastolatków przed szkodliwymi treściami w internecie. Informuje o tym Anadolu Agency.

Sheinbaum oświadczyła, że platformy zgodziły się spełnić nowe wymogi i poprosiły o miesiąc na przygotowanie swoich systemów. Według niej, jeśli nie będzie postępów, środki mogą zostać zapisane w ustawie, która będzie przewidywać sankcje dla platform.

Wymogi dla platform

Dekret zakazuje platformom cyfrowym udostępniania nieletnim materiałów promujących przemoc seksualną, samobójstwo, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania, bullying i inne szkodliwe treści.

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Platformy mają również niezwłocznie wykrywać i usuwać konta oraz materiały, które promują lub wywołują agresywne zachowania. Wśród wymogów są klasyfikacja wiekowa treści oraz weryfikacja wieku użytkowników.

Zgłaszanie zagrożeń dla życia

Firmy muszą informować władze o treściach stanowiących zagrożenie dla życia. Aby ułatwić dochodzenia, przewidziano całodobowy punkt kontaktowy.

Radczyni prawna prezydentki María Luisa Alcalde Luján poinformowała, że omówiła dekret z przedstawicielami Meta, TikTok, Google, Microsoft i innych platform cyfrowych. Ministerstwa edukacji publicznej i zdrowia zapewnią dostęp do linii wsparcia psychologicznego Línea de la Vida, a władze udostępnią również poradnik dotyczący świadomości emocjonalnej.

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