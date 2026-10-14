Президентка Мексики Шейнбаум підписала указ для захисту дітей онлайн — Anadolu Agency

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підписала указ про регулювання цифрових платформ і захист дітей та підлітків від шкідливого контенту в інтернеті. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Шейнбаум заявила, що платформи погодилися виконувати нові вимоги та попросили один місяць для підготовки своїх систем. За її словами, якщо прогресу не буде, заходи можуть закріпити законом, який передбачатиме санкції для платформ.

Вимоги до платформ

Указ забороняє цифровим платформам надавати неповнолітнім доступ до матеріалів, що пропагують сексуальне насильство, самогубство, самоушкодження, розлади харчової поведінки, булінг та інший шкідливий контент.

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Платформи також мають оперативно виявляти й видаляти акаунти та матеріали, які пропагують або породжують насильницьку поведінку. Серед вимог — вікова класифікація контенту та перевірка віку користувачів.

Повідомлення про загрози життю

Компанії повинні інформувати владу про контент, що становить загрозу життю. Для сприяння розслідуванням передбачено цілодобовий контактний пункт.

Юридична радниця президентки Марія Луїса Алькальде Лухан повідомила, що обговорила указ із представниками Meta, TikTok, Google, Microsoft та інших цифрових платформ. Міністерства державної освіти й охорони здоров’я забезпечать доступ до лінії психологічної підтримки Línea de la Vida, а органи влади також нададуть посібник з емоційної обізнаності.

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