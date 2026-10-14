Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подписала указ о регулировании цифровых платформ и защите детей и подростков от вредного контента в интернете. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Шейнбаум заявила, что платформы согласились выполнять новые требования и попросили один месяц на подготовку своих систем. По ее словам, если прогресса не будет, меры могут быть закреплены законом, который будет предусматривать санкции для платформ.

Требования к платформам

Указ запрещает цифровым платформам предоставлять несовершеннолетним доступ к материалам, пропагандирующим сексуальное насилие, самоубийство, самоповреждение, расстройства пищевого поведения, буллинг и другой вредный контент.

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Платформы также должны оперативно выявлять и удалять аккаунты и материалы, которые пропагандируют или порождают насильственное поведение. Среди требований — возрастная классификация контента и проверка возраста пользователей.

Сообщение об угрозах жизни

Компании должны информировать власти о контенте, представляющем угрозу жизни. Для содействия расследованиям предусмотрен круглосуточный контактный пункт.

Юридическая советница президента Мария Луиса Алькальде Лухан сообщила, что обсудила указ с представителями Meta, TikTok, Google, Microsoft и других цифровых платформ. Министерства государственного образования и здравоохранения обеспечат доступ к линии психологической поддержки Línea de la Vida, а органы власти также предоставят руководство по эмоциональной осведомленности.

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