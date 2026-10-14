Видео: Новая пресс-секретарь Трампа перепутала своего мужа с президентом

Кэти Закария, сменившая Кэролайн Ливитт на посту пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, провела свой первый брифинг в Белом доме. Встреча длилась всего 14 минут и запомнилась конфузом, связанным с её мужем и американским президентом.

Отвечая на вопрос о том, как она планирует совмещать работу с ролью матери четверых детей, учитывая, что ее семья проживает в Калифорнии, Закария сообщила, что все они переезжают в Вашингтон. Однако во время ответа она случайно перепутала мужа с Трампом, пишет The Independent.

«Мысль о том, что я не буду проводить вечера со своими детьми, совершенно неприемлема, поэтому мой президент… э-э, извините, мой муж находится здесь…», — сказала Закария.

Уточнив сказанное, пресс-секретарь отнеслась к ситуации с юмором.

«Хорошая оговорка», — заметила она.

Брифинг длился 14 минут. В течение первых восьми минут Кэти восхваляла «энергичного президента» и заявляла о «рекордной посещаемости» его митингов. После этого она кратко перечислила положительные показатели роста зарплат, цен на лекарства, занятости и объемов производства энергоресурсов.

На ответы на вопросы журналистов она уделила не более шести минут.

Среди СМИ, представители которых успели задать вопросы, были Breitbart, Fox News и Daily Mail. После этого Кэти досрочно завершила пресс-конференцию. Это был один из самых коротких брифингов за последнее десятилетие, а заметное волнение пресс-секретаря стало предметом обсуждения в Вашингтоне.

Западные СМИ уже раскритиковали её дебют. The Independent назвал его катастрофическим, а New York Post обратил внимание на то, что новая пресс-секретарь Белого дома слишком нервничала.

Несмотря на это, её главный работодатель остался доволен выступлением новой подчинённой.

«На мой взгляд, она справилась великолепно. Она выступила очень хорошо», — заявил он.

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Как сообщил осведомлённый источник изданию New York Post, Трамп лично проинструктировал свою новую главную представительницу в Овальном кабинете, из-за чего она немного опоздала. Он поручил ей воспользоваться значительным общественным интересом к брифингу, чтобы подробно рассказать о своих достижениях и объявить о решении потребовать отставки посла США в Греции Кимберли Гилфойл.

До прихода в Белый дом Кэти Закария работала в медиакомпании Трампа и была пресс-секретарём Министерства внутренней безопасности США.

Источник: The Independent

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