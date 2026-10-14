美国总统唐纳德·特朗普表示，格陵兰正准备启动大规模石油、天然气和矿产勘探。他在自己的社交平台Truth Social上写道，CBS新闻报道。

特朗普没有提供有关计划工作细节的信息。他还表示，据专家称，该岛易于开采的石油储量据称远高于世界上几乎任何其他地区。

安全协议

美国总统还强调了格陵兰对美国在欧洲防务的战略重要性。他表示，若未来发生袭击，该岛将为美国提供时间、有利位置和视野，以应对无人机、导弹或其他类型的武器。

在该声明发表四周多前，美国、格陵兰和负责监管该领土的丹麦签署了一项新的安全协议。该文件赋予美国广泛进入该岛领空和领土的权利，并旨在加强美国的军事和安全存在。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

资源与军事存在

该协议主要涉及将格陵兰用于军事目的，但也提及资源开采和矿产领域合作，未具体说明项目。协议允许美国扩建皮图菲克太空基地——美国最北端的军事设施，该设施用作导弹预警系统。

美国还可以在纳萨尔苏阿克和梅斯特斯维格建立额外基地，两地相距约950英里。各方均可提出新的防御区，但须经协议其他参与方批准。

该文件没有有效期限，并禁止北约以外国家未经各方同意在岛上建立基地。行业专家认为，格陵兰的矿产资源仅得到部分勘探，其开采迄今对私营公司而言并不具备经济可行性。

关注我们在