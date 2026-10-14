10月14日，韩国基准股指KOSPI连续第六个交易日下跌。在震荡交易后，该指数下跌26.54点，跌幅为0.44%，收于6008.81点。投资者因担忧人工智能领域的过度支出，以及在美国消费者价格数据发布前保持谨慎，据《韩国先驱报》报道。

ASML预测的影响

在交易开始时，KOSPI上涨0.44%，并在约9时34分上涨2.57%。此前，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯在采访中表示，他认为明年没有必要进一步收紧货币政策。

然而，荷兰科技公司ASML的销售预测低于市场预期，抹去了涨幅。该公司向包括三星电子在内的企业供应芯片制造设备。ASML公布了强劲的第三季度业绩，但其修订后的2026年销售预测未达到市场预期。

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股票和韩元走势

成交量为3.508亿股，成交额为19.9万亿韩元，即149亿美元。外国投资者净卖出1.18万亿韩元的股票，个人投资者净卖出3093亿韩元，而机构投资者净买入8083亿韩元的证券。

SK海力士股价下跌1.66%，韩美半导体下跌5.02%，三星电子收盘持平。同时，LG新能源上涨2.93%，SK Innovation上涨4.08%。截至15时30分，韩元兑美元升值6.8韩元，至1美元兑1338.3韩元。

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