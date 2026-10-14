W Korei Południowej główny indeks giełdowy KOSPI 14 października spadł podczas szóstej z rzędu sesji. Po niestabilnych notowaniach stracił 26,54 punktu, czyli 0,44%, i zakończył dzień na poziomie 6008,81 punktu. Inwestorzy zachowywali ostrożność z powodu obaw o nadmierne wydatki na sztuczną inteligencję oraz przed publikacją danych o cenach konsumpcyjnych w USA, informuje Korea Herald.

Wpływ prognozy ASML

Na początku sesji KOSPI wzrósł o 0,44%, a około godziny 9:34 zyskiwał 2,57%. Stało się to po wywiadzie z prezesem Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku Johnem Williamsem, który powiedział, że nie widzi potrzeby dalszego zaostrzania polityki pieniężnej w przyszłym roku.

Jednak wzrost został zniwelowany przez prognozę sprzedaży holenderskiej firmy technologicznej ASML, która okazała się niższa od oczekiwań rynku. Firma dostarcza sprzęt do produkcji chipów, w tym dla Samsung Electronics. ASML poinformowała o dobrych wynikach za trzeci kwartał, lecz jej zrewidowana prognoza sprzedaży na 2026 rok nie spełniła oczekiwań rynku.

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Dynamika akcji i wona

Wolumen obrotu wyniósł 350,8 mln akcji o wartości 19,9 bln wonów, czyli 14,9 mld dolarów. Inwestorzy zagraniczni sprzedali netto akcje o wartości 1,18 bln wonów, inwestorzy indywidualni — o wartości 309,3 mld wonów, natomiast inwestorzy instytucjonalni kupili netto papiery o wartości 808,3 mld wonów.

Akcje SK hynix potaniały o 1,66%, Hanmi Semiconductor — o 5,02%, podczas gdy Samsung Electronics zakończył sesję bez zmian. Jednocześnie LG Energy Solution zyskał 2,93%, a SK Innovation wzrósł o 4,08%. Won południowokoreański umocnił się o 6,8 wona wobec dolara amerykańskiego, do 1338,3 wona za dolara na godzinę 15:30.

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