В Южной Корее базовый фондовый индекс KOSPI 14 октября снизился шестую торговую сессию подряд. После нестабильных торгов он потерял 26,54 пункта, или 0,44%, и завершил день на отметке 6008,81 пункта. Инвесторы сохраняли осторожность из-за опасений относительно чрезмерных расходов на искусственный интеллект и в преддверии публикации данных о потребительских ценах в США, сообщает Korea Herald.

Влияние прогноза ASML

В начале сессии KOSPI вырос на 0,44%, а около 9:34 поднимался на 2,57%. Это произошло после интервью президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, который заявил, что не видит необходимости в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики в следующем году.

Однако рост был нивелирован прогнозом продаж нидерландской технологической компании ASML, который оказался ниже ожиданий рынка. Компания поставляет оборудование для производства чипов, в том числе Samsung Electronics. ASML сообщила о сильных результатах за третий квартал, но ее пересмотренный прогноз продаж на 2026 год не оправдал ожиданий рынка.

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Динамика акций и воны

Объем торгов составил 350,8 млн акций на 19,9 трлн вон, или $14,9 млрд. Иностранные инвесторы продали акции на чистые 1,18 трлн вон, физические лица — на 309,3 млрд вон, тогда как институциональные инвесторы купили бумаги на чистые 808,3 млрд вон.

Акции SK hynix подешевели на 1,66%, Hanmi Semiconductor — на 5,02%, тогда как Samsung Electronics завершила торги без изменений. В то же время LG Energy Solution прибавила 2,93%, а SK Innovation выросла на 4,08%. Южнокорейская вона укрепилась на 6,8 воны по отношению к доллару США — до 1338,3 воны за доллар по состоянию на 15:30.

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