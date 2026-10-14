Індекс KOSPI у Південній Кореї впав шостий день поспіль — Korea Herald

У Південній Кореї базовий фондовий індекс KOSPI 14 жовтня знизився шосту торговельну сесію поспіль. Після нестабільних торгів він втратив 26,54 пункту, або 0,44%, і завершив день на позначці 6008,81 пункту. Інвестори зберігали обережність через побоювання щодо надмірних витрат на штучний інтелект та перед публікацією даних про споживчі ціни у США, повідомляє Korea Herald.

Вплив прогнозу ASML

На старті сесії KOSPI зріс на 0,44%, а близько 9:34 піднімався на 2,57%. Це сталося після інтерв’ю президента Федерального резервного банку Нью-Йорка Джона Вільямса, який сказав, що не бачить потреби в подальшому посиленні монетарної політики наступного року.

Однак зростання нівелював прогноз продажів нідерландської технологічної компанії ASML, який виявився нижчим за очікування ринку. Компанія постачає обладнання для виробництва чипів, зокрема Samsung Electronics. ASML повідомила про сильні результати за третій квартал, але її переглянутий прогноз продажів на 2026 рік не виправдав очікувань ринку.

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Динаміка акцій і вони

Обсяг торгів становив 350,8 млн акцій на 19,9 трлн вон, або $14,9 млрд. Іноземні інвестори продали акцій на чисті 1,18 трлн вон, фізичні особи — на 309,3 млрд вон, тоді як інституційні інвестори купили паперів на чисті 808,3 млрд вон.

Акції SK hynix подешевшали на 1,66%, Hanmi Semiconductor — на 5,02%, тоді як Samsung Electronics завершила торги без змін. Водночас LG Energy Solution додала 2,93%, а SK Innovation зросла на 4,08%. Південнокорейська вона зміцнилася на 6,8 вони щодо долара США — до 1338,3 вони за долар станом на 15:30.

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