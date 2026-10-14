在南非，由黑人拥有和管理的企业面临450亿美元的融资缺口，其获得资金的渠道如今比约20年前实施B-BBEE政策之前更差。据TimesLIVE报道，这项研究得出了上述结论。

这项研究由英国发展金融机构British International Investment和Swedfund委托开展。研究显示，这类公司主要集中于小型企业领域，且往往无法从中小企业成长为规模更大、根基稳固的公司。

增长障碍

研究作者指出，南非的问题比尼日利亚、肯尼亚、科特迪瓦和塞内加尔更为严重。他们列举的因素包括历史和结构性环境，特别是种族隔离对企业所有权结构和资本获取造成的长期影响。

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报告还指出，为克服结构性不平等而实施的B-BBEE政策带来了附带后果。尤其是，在南非经营的其他国家黑人企业创始人通常无法使用其机制，尽管他们的公司由黑人拥有和管理。一些南非公司也面临一种看法，即其成功主要归因于该政策框架下的支持，而非商业竞争力。

关于基金的建议

Black Business Council首席执行官Kganki Matabane表示，B-BBEE仍是推动南非经济转型的适当政策。但他同时表示，南非需要设立一个转型基金，以补充立法机制，并为能够成长、创新和在不同领域竞争的公司提供可负担的融资。

Matabane强调，如果没有有针对性的财政支持以及对黑人所有企业的长期投资，政策和立法并不足够。西里尔·拉马福萨总统经济咨询委员会成员Kuben Naidoo此前提出，以获得BEE合规证书为交换，企业可自愿缴纳5%的公司税附加费。按照他的模式，应缴纳100兰特公司税的企业将自愿缴纳105兰特。

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