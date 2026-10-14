W RPA przedsiębiorstwa należące do osób czarnoskórych i przez nie zarządzane mają lukę finansową na poziomie 45 mld dolarów, a ich dostęp do kapitału jest obecnie gorszy niż przed wprowadzeniem polityki B-BBEE około 20 lat temu. Wynika to z badania, o którym informuje TimesLIVE.

Badanie zleciły brytyjska instytucja finansowania rozwoju British International Investment oraz Swedfund. Wykazało ono, że takie firmy koncentrują się głównie w segmencie małych przedsiębiorstw i często nie są w stanie rozwinąć się z małych i średnich przedsiębiorstw w większe, ugruntowane firmy.

Bariery wzrostu

Autorzy badania zauważyli, że problem w RPA okazał się bardziej dotkliwy niż w Nigerii, Kenii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Senegalu. Wśród czynników wskazali uwarunkowania historyczne i strukturalne, w tym długotrwały wpływ apartheidu na strukturę własności przedsiębiorstw i dostęp do kapitału.

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Raport wskazuje również na niezamierzone konsekwencje polityki B-BBEE, wprowadzonej w celu przezwyciężenia nierówności strukturalnej. W szczególności czarnoskórzy założyciele firm z innych państw, działający w RPA, z reguły nie mogą korzystać z jej mechanizmów, choć ich firmy należą do osób czarnoskórych i są przez nie zarządzane. Niektóre południowoafrykańskie firmy spotykają się także z przekonaniem, że ich sukces wynika przede wszystkim ze wsparcia w ramach tej polityki, a nie z konkurencyjności komercyjnej.

Propozycje dotyczące funduszu

Dyrektor generalny Black Business Council Kganki Matabane oświadczył, że B-BBEE pozostaje odpowiednią polityką transformacji gospodarki RPA. Jednocześnie, jak powiedział, kraj potrzebuje funduszu transformacyjnego, który uzupełniałby mechanizmy ustawowe i zapewniał przystępne finansowanie firmom zdolnym do rozwoju, wdrażania innowacji i konkurowania w różnych sektorach.

Matabane podkreślił, że polityka i ustawodawstwo nie wystarczą bez ukierunkowanego wsparcia finansowego oraz długoterminowych inwestycji w przedsiębiorstwa należące do osób czarnoskórych. Członek Prezydenckiej Rady Doradczej ds. Gospodarczych Cyrila Ramaphosy, Kuben Naidoo, wcześniej zaproponował dobrowolną 5-procentową dopłatę do podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za certyfikat zgodności z BEE. Według jego modelu firma, która ma zapłacić 100 randów podatku dochodowego od osób prawnych, dobrowolnie wpłacałaby 105 randów.

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