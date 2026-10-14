В ЮАР предприятия, принадлежащие чернокожим людям и управляемые ими, имеют дефицит финансирования на уровне 45 млрд долларов, а доступ к средствам для них сейчас хуже, чем до введения политики B-BBEE около 20 лет назад. Об этом говорится в исследовании, о котором сообщает TimesLIVE.

Исследование заказали британское учреждение финансирования развития British International Investment и Swedfund. Оно показало, что такие компании преимущественно сосредоточены в сегменте малого бизнеса и часто не могут вырасти из малых и средних предприятий в более крупные устоявшиеся компании.

Барьеры для роста

Авторы исследования отметили, что проблема в ЮАР оказалась острее, чем в Нигерии, Кении, Кот-д’Ивуаре и Сенегале. Среди факторов они назвали исторические и структурные обстоятельства, в частности длительное влияние апартеида на структуру собственности бизнеса и доступ к капиталу.

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В отчете также указано на побочные последствия политики B-BBEE, введенной для преодоления структурного неравенства. В частности, чернокожие основатели бизнеса из других стран, работающие в ЮАР, как правило, не могут воспользоваться ее механизмами, хотя их компании принадлежат чернокожим людям и управляются ими. Некоторые южноафриканские компании также сталкиваются с восприятием, что их успех объясняют прежде всего поддержкой в рамках политики, а не коммерческой конкурентоспособностью.

Предложения относительно фонда

Генеральный директор Black Business Council Кганки Матабане заявил, что B-BBEE остается подходящей политикой для трансформации экономики ЮАР. В то же время, по его словам, стране нужен трансформационный фонд, который дополнил бы законодательные механизмы и обеспечил доступное финансирование компаниям, способным расти, внедрять инновации и конкурировать в различных секторах.

Матабане подчеркнул, что политики и законодательства недостаточно без целенаправленной финансовой поддержки и долгосрочных инвестиций в предприятия чернокожих владельцев. Член Президентского экономического консультативного совета Сирила Рамафосы Кубен Найду ранее предлагал добровольную 5-процентную надбавку к корпоративному налогу в обмен на сертификат соответствия BEE. По его модели компания, которая должна заплатить 100 рандов корпоративного налога, добровольно перечисляла бы 105 рандов.

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