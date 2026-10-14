习近平呼吁不要将非洲资源用于竞争——《南华早报》

在中国北京，中国国家主席习近平在与博茨瓦纳总统杜马·博科会谈时表示，非洲资源不应被用于地缘政治竞争。据《南华早报》报道。

据中国国家通讯社新华社报道，习近平表示，这片大陆的资源属于非洲。他还指出，中国欢迎其他方面对非洲发展提供真正的支持，公平和开放的环境对合作很重要。

采矿业发展计划

中国国家主席称，不平等的国际分工使非洲处于工业和生产链的较低层级，这是历史性不公。据中国中央电视台报道，中国准备帮助制定非洲大陆采矿业发展计划，以创造更多附加值。

习近平还提出可负担且可持续的融资、发展物流走廊、转让绿色技术、创造就业岗位以及培训劳动者。就外国直接投资和跨境融资提供咨询的北京律师凯·薛将这些倡议与中国希望维持非洲作为矿产开采投资主要目的地之一的利益联系起来。

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关键矿产竞争

中国公司在刚果民主共和国的铜矿和钴矿、赞比亚的铜项目、津巴布韦的锂业务以及几内亚的铝土矿中拥有重要股份。它们还参与了几内亚的西芒杜铁矿石项目，该项目在全面投产后预计每年生产1.2亿吨矿石。

习近平的表态正值美国加大在非洲获取关键矿产力度之际。2024年，乔·拜登政府说服刚果民主共和国当局阻止陷入困境的铜钴公司Chemaf出售给中国北方工业公司Norinco旗下的一家矿业子公司。2025年12月，美国与该国达成协议，赋予美国投资者对指定采矿项目的优先报价权。

在会晤期间，习近平和博科还将中国与博茨瓦纳的关系提升为全面战略伙伴关系与合作。双方列举的联合项目包括科马考铜矿，中国五矿资源有限公司MMG以19亿美元收购了该矿。该公司于2月开始扩建该设施，并计划到2028年将铜精矿年产量提高至13万吨。

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