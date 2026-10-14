W Pekinie w Chinach prezydent Chin Xi Jinping podczas rozmów z prezydentem Botswany Dumą Boko oświadczył, że zasoby Afryki nie powinny być wykorzystywane do rywalizacji geopolitycznej. Poinformował o tym South China Morning Post.

Według chińskiej państwowej agencji Xinhua Xi powiedział, że zasoby kontynentu należą do Afryki. Zaznaczył również, że Chiny z zadowoleniem przyjęłyby rzeczywiste wsparcie rozwoju Afryki ze strony innych podmiotów oraz że dla współpracy ważne jest sprawiedliwe i otwarte środowisko.

Plany dla przemysłu wydobywczego

Chiński prezydent nazwał historyczną niesprawiedliwością fakt, że nierówny międzynarodowy podział pracy pozostawił Afrykę na niższych szczeblach łańcuchów przemysłowych i produkcyjnych. Według CCTV Chiny są gotowe pomagać w opracowaniu planów rozwoju przemysłu wydobywczego na kontynencie, tworzących większą wartość dodaną.

Xi zaproponował także dostępne i zrównoważone finansowanie, rozwój korytarzy logistycznych, transfer zielonych technologii, tworzenie miejsc pracy i szkolenie pracowników. Pekiński prawnik Kai Xue, doradzający w sprawach bezpośrednich inwestycji zagranicznych i finansowania transgranicznego, powiązał te inicjatywy z interesem Chin w utrzymaniu Afryki wśród głównych kierunków inwestycji w wydobycie minerałów.

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Rywalizacja o minerały krytyczne

Chińskie firmy mają znaczące udziały w kopalniach miedzi i kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, projektach miedziowych w Zambii, działalności związanej z litem w Zimbabwe oraz kopalniach boksytu w Gwinei. Są także zaangażowane w gwinejski projekt rudy żelaza Simandou, który po osiągnięciu pełnej mocy ma produkować 120 mln ton rudy rocznie.

Wypowiedź Xi padła w czasie nasilenia działań USA na rzecz dostępu do minerałów krytycznych w Afryce. W 2024 roku administracja Joego Bidena przekonywała władze Demokratycznej Republiki Konga, aby zablokowały sprzedaż znajdującej się w trudnej sytuacji spółki miedziowo-kobaltowej Chemaf wydobywczej spółce zależnej chińskiego Norinco. W grudniu 2025 roku USA zawarły z tym krajem umowę, która przyznała amerykańskim inwestorom prawo pierwszej oferty w odniesieniu do określonych projektów wydobywczych.

Podczas spotkania Xi i Boko podnieśli także relacje Chin i Botswany do poziomu kompleksowego strategicznego partnerstwa i współpracy. Wśród wspólnych projektów strony wymieniły kopalnię miedzi Khoemacau, którą chińska MMG nabyła za 1,9 mld dolarów. Firma rozpoczęła rozbudowę zakładu w lutym i planuje do 2028 roku zwiększyć produkcję do 130 tys. ton miedzi w koncentracie rocznie.

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