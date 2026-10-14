В Пекине, Китай, председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Ботсваны Думой Боко заявил, что ресурсы Африки не должны использоваться для геополитического соперничества. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным китайского государственного агентства Xinhua, Си сказал, что ресурсы континента принадлежат Африке. Он также отметил, что Китай приветствовал бы подлинную поддержку развития Африки со стороны других сторон и что для сотрудничества важна справедливая и открытая среда.

Планы для горнодобывающей отрасли

Китайский лидер назвал исторической несправедливостью то, что неравное международное разделение труда оставило Африку на нижних уровнях промышленных и производственных цепочек. По сообщению CCTV, Китай готов помогать разрабатывать планы развития горнодобывающей отрасли континента с созданием большей добавленной стоимости.

Си также предложил доступное и устойчивое финансирование, развитие логистических коридоров, передачу зеленых технологий, создание рабочих мест и подготовку работников. Пекинский юрист Кай Сюэ, консультирующий по вопросам прямых иностранных инвестиций и трансграничного финансирования, связал эти инициативы с заинтересованностью Китая в сохранении Африки среди ведущих направлений для инвестиций в добычу полезных ископаемых.

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Конкуренция за критически важные минералы

Китайские компании имеют значительные доли в медных и кобальтовых рудниках Демократической Республики Конго, медных проектах в Замбии, литиевых операциях в Зимбабве и бокситовых рудниках Гвинеи. Они также участвуют в гвинейском железорудном проекте Симанду, который после выхода на полную мощность должен производить 120 млн тонн руды в год.

Заявление Си прозвучало на фоне активизации усилий США по получению доступа к критически важным минералам в Африке. В 2024 году администрация Джо Байдена убеждала власти Демократической Республики Конго заблокировать продажу проблемной медно-кобальтовой компании Chemaf горнодобывающей дочерней структуре китайской Norinco. В декабре 2025 года США заключили с этой страной соглашение, предоставившее американским инвесторам право первого предложения в отношении определенных горнодобывающих проектов.

Во время встречи Си и Боко также повысили уровень отношений Китая и Ботсваны до всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества. Среди совместных проектов стороны назвали медный рудник Khoemacau, который китайская MMG приобрела за 1,9 млрд долларов США. Компания начала расширение предприятия в феврале и планирует к 2028 году увеличить производство до 130 тыс. тонн меди в концентрате в год.

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