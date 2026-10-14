W Stambule policja przeprowadziła przeszukanie w biurze wspierającej opozycję tureckiej stacji telewizyjnej Halk TV, a do zarządzania nadawcą wyznaczono rządowego zarządcę. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na Reuters.

Transmisję przerwano podczas przeszukania

W Halk TV oświadczono, że do budynku weszły setki policjantów. Według stacji podczas przeszukania osobom postronnym nie pozwalano wchodzić do budynku.

Transmisję na żywo stacji przerwano o 6:30 rano (03:30 GMT), po czym zaczęto emitować wcześniej nagrane materiały. Pracownik Halk TV Deniz Bayramoglu napisał w serwisie społecznościowym X, że redaktor naczelny Suat Toktas próbował przekonać szefa grupy zarządców, aby zezwolił na kontynuowanie transmisji na żywo, jednak mu odmówiono.

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Reakcja opozycji

Tureckie władze nie skomentowały od razu przeszukania ani wyznaczenia zarządcy. Przyczyny tych działań również nie były znane.

Przewodniczący głównej partii opozycyjnej Ozgur Ozel potępił ingerencję w działalność stacji telewizyjnej. Oświadczył, że jest to próba ograniczenia ludziom dostępu do wiadomości, i wspomniał o wcześniejszych przypadkach odwoływania wybranych burmistrzów w ramach presji prawnej na opozycję.

Organizacje praw człowieka i państwa zachodnie już wcześniej krytykowały rząd prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana za pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka i ograniczenia wolności prasy. Reuters podaje, że wobec opozycyjnych i niezależnych mediów stosowano blokowanie dostępu, spowalnianie działania, grzywny i inne ograniczenia.

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