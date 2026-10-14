В Стамбуле полиция провела обыск в офисе поддерживающего оппозицию турецкого телеканала Halk TV, а для управления вещателем назначили правительственного управляющего. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Reuters.

Эфир прервали во время обыска

В Halk TV заявили, что в здание вошли сотни полицейских. По данным телеканала, во время обыска посторонним не разрешали входить в здание.

Прямой эфир канала прервали в 6:30 утра (03:30 по Гринвичу), после чего начали показывать предварительно записанные материалы. Сотрудник Halk TV Дениз Байрамоглу сообщил в социальной сети X, что главный редактор Суат Токташ пытался убедить руководителя группы управляющих разрешить продолжить прямой эфир, однако ему отказали.

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Реакция оппозиции

Турецкие власти сразу не прокомментировали обыск и назначение управляющего. Причины этих действий также не были известны.

Глава главной оппозиционной партии Озгюр Озель осудил вмешательство в работу телеканала. Он заявил, что это попытка ограничить людям доступ к новостям, и упомянул предыдущие случаи отстранения избранных мэров в рамках юридического давления на оппозицию.

Правозащитные организации и западные страны ранее критиковали правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана из-за ухудшения ситуации с правами человека и ограничений свободы прессы. Reuters отмечает, что в отношении оппозиционных и независимых СМИ применялись блокировка доступа, замедление работы, штрафы и другие ограничения.

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