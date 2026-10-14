在伊斯坦布尔，警方搜查了支持反对派的土耳其电视台Halk TV办公室，并任命了一名政府管理人负责管理该广播机构。据《塞浦路斯邮报》援引路透社报道。

搜查期间直播被中断

Halk TV表示，数百名警察进入了大楼。该电视台称，搜查期间不允许无关人员进入大楼。

该频道的直播于早上6时30分（格林尼治时间03时30分）被中断，随后开始播放预先录制的内容。Halk TV员工德尼兹·拜拉莫格鲁在社交媒体平台X上表示，总编辑苏阿特·托克塔什试图说服管理人小组负责人允许继续直播，但遭到拒绝。

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反对派的反应

土耳其当局没有立即就搜查和任命管理人发表评论。这些行动的原因也尚不清楚。

主要反对党领袖厄兹居尔·厄泽尔谴责对电视台工作的干预。他表示，这是试图限制人们获取新闻的途径，并提及此前在对反对派施加法律压力过程中罢免民选市长的事件。

人权组织和西方国家此前曾批评总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安领导的政府，称其人权状况恶化并限制新闻自由。路透社指出，反对派和独立媒体曾遭到访问封锁、降速、罚款及其他限制。

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