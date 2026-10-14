韩国计划检查修能考生眼镜 — 《韩国先驱报》

韩国教育部计划在每场全国大学修学能力考试（修能）开考前检查所有佩戴眼镜的考生眼镜。由于担心智能眼镜可能被用于作弊，该措施正在为定于11月19日举行的考试做准备，《韩国先驱报》报道。

目视检查

教育部曾考虑使用射频探测器，但表示今年将难以可靠地使用这些设备。测试显示，考点附近条件的差异可能导致探测错误。因此，监考人员应在每场考试前目视检查考生的眼镜。

大学中的案例

此举是在首尔国立大学和延世大学入学考试中发生两起涉嫌使用智能眼镜的事件后计划实施的，此前MBC电视台曾报道这些事件。10月3日，在首尔国立大学的一场论文考试中，一名监考人员注意到一名考生戴着异常厚的眼镜，并通知了校方。据MBC报道，这副眼镜后来被认定为具有人工智能功能的智能设备。

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该考生申请的是人工智能专业，120名申请者竞争5个名额。他被带离考场，并被禁止在三年内向该大学提交申请。该大学称，这是首起被发现的在入学考试中试图借助智能眼镜作弊的案例。

一周后，延世大学的一场数学论文考试中也发现了智能眼镜。这名考生戴着普通眼镜通过了初步检查，但在测试开始后换上了智能眼镜。在与监考人员交谈时，他承认佩戴了该设备。

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