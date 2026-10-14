Izrael wzmocnił przygotowania na możliwy lądowy lub morski atak Huti z Jemenu. Jak informuje Jerusalem Post, izraelscy urzędnicy obrony oceniają, że zagrożenie ze strony tej grupy wzrosło na tle jej działań zbrojnych z Arabią Saudyjską.

Przygotowania w rejonie Ejlat

Izrael znajduje się w stanie podwyższonej gotowości w związku z dążeniami Huti do rozwijania zdolności do ataków z lądu i morza. W ramach tych działań Siły Obronne Izraela mają utworzyć centrum koordynacji ognia w Dywizji Edom.

Według urzędników obrony w ciągu ostatnich dwóch lat Huti publikowali nagrania z ćwiczeń symulujących lądowe rajdy przeciwko Izraelowi. W scenariuszach pojawiały się makiety pozycji wojskowych i ufortyfikowanych wież strażniczych. W ostatnich tygodniach i miesiącach przedstawiciele grupy coraz częściej ostrzegali również przed możliwymi atakami lądowymi, w tym przeciwko Izraelowi.

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Koordynacja jednostek wojskowych

Izraelskie siły utrzymują w rejonie Ejlat siły rezerwowe i siły szybkiego reagowania, prowadzą ćwiczenia, rozmieszczają systemy uzbrojenia oraz wzmacniają współdziałanie między jednostkami lądowymi, morskimi i powietrznymi. Działania obejmują również skrócenie czasu reakcji oraz wspólne szkolenia z izraelską policją i policją graniczną działającą w tym rejonie.

Urzędnicy nie wykluczają, że Huti mogą znacznie nasilić ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej. Ich zdaniem może to skłonić Rijad do wzmocnienia odpowiedzi wojskowej i wciągnąć amerykańskich wojskowych w ostrzejszą konfrontację. W takim rozwoju wydarzeń Huti mogą, według izraelskich ocen, zaatakować amerykańskie interesy na terytorium Izraela.

Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi

Jeden z urzędników obrony oświadczył, że Huti od dawna nie są postrzegani jedynie jako irańscy pełnomocnicy, ponieważ wykazują operacyjną samodzielność w działaniach przeciwko Arabii Saudyjskiej. Siły Obronne Izraela i Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA koordynują działania operacyjne i wywiadowcze, aby udoskonalić mechanizmy wczesnego ostrzegania i zmniejszyć ryzyko niespodziewanego ataku.

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