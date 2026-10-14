Израиль усилил подготовку к возможной наземной или морской атаке хуситов из Йемена. Как сообщает Jerusalem Post, израильские представители оборонного ведомства оценивают угрозу со стороны группировки как возросшую на фоне ее боевых действий с Саудовской Аравией.

Подготовка в районе Эйлата

Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за усилий хуситов по развитию возможностей для атак с суши и моря. В рамках этих мер Армия обороны Израиля, как ожидается, создаст центр координации огня в дивизии «Эдом».

По данным представителей оборонного ведомства, в течение последних двух лет хуситы публиковали видео учений, имитирующих наземные рейды против Израиля. В сценариях фигурировали макеты военных позиций и укрепленных сторожевых башен. В последние недели и месяцы представители группировки также все чаще предупреждали о возможных наземных атаках, в том числе против Израиля.

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Координация военных подразделений

Израильские силы поддерживают резервные силы и силы быстрого реагирования в районе Эйлата, проводят учения, развертывают системы вооружений и усиливают взаимодействие между сухопутными, морскими и воздушными подразделениями. Меры также предусматривают сокращение времени реагирования и совместные тренировки с полицией Израиля и пограничной полицией, действующей в этом районе.

Представители властей не исключают, что хуситы могут существенно нарастить атаки на территории Саудовской Аравии. По их оценке, это может побудить Эр-Рияд усилить военный ответ и вовлечь американских военных в более жесткое противостояние. При таком развитии событий хуситы, по оценкам израильской стороны, могут атаковать американские интересы на территории Израиля.

Взаимодействие с США

Один из представителей оборонного ведомства заявил, что хуситов уже давно не рассматривают лишь как иранских прокси, поскольку они демонстрируют оперативную самостоятельность в действиях против Саудовской Аравии. Армия обороны Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США координируют оперативную и разведывательную работу, чтобы усовершенствовать механизмы раннего предупреждения и снизить риск внезапного нападения.

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