以色列加强了应对也门胡塞武装可能发动陆上或海上袭击的准备。正如《耶路撒冷邮报》报道的那样，以色列国防官员认为，鉴于该组织与沙特阿拉伯的军事行动，其构成的威胁已经上升。

埃拉特地区的准备工作

由于胡塞武装努力发展从陆地和海上发动袭击的能力，以色列处于高度戒备状态。作为这些措施的一部分，以色列国防军预计将在埃多姆师设立火力协调中心。

据国防官员称，在过去两年中，胡塞武装发布了模拟对以色列实施地面突袭的演习视频。这些场景包括军事阵地和加固哨塔的模型。在最近几周和几个月里，该组织代表也越来越频繁地警告可能发生地面袭击，其中包括针对以色列的袭击。

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军事单位协调

以色列军队在埃拉特地区维持预备役和快速反应部队，开展演习，部署武器系统，并加强陆军、海军和空军单位之间的协作。这些措施还包括缩短反应时间，以及与在该地区行动的以色列警察和边境警察进行联合训练。

官员们不排除胡塞武装可能大幅增加对沙特阿拉伯领土的袭击。他们评估认为，这可能促使利雅得加强军事回应，并将美国军人卷入更激烈的对抗。在这种情况下，根据以色列方面的评估，胡塞武装可能袭击位于以色列境内的美国利益。

与美国的协作

一名国防官员表示，胡塞武装早已不再仅被视为伊朗的代理人，因为他们在针对沙特阿拉伯的行动中展现出行动自主性。以色列国防军与美国中央司令部正在协调行动和情报工作，以完善预警机制并降低遭受突然袭击的风险。

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