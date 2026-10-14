也门武装部队表示，在“也门黎明”行动的第十天，其在24小时内对胡塞武装阵地实施了2200次高精度打击。据Asharq Al-Awsat报道，最激烈的战斗仍在塔伊兹、马里卜和焦夫省持续进行。

军方称，战斗机、无人机、野战炮兵、火箭发射器和狙击部队被用于实施打击。根据其初步评估，约1200名胡塞武装人员被消灭，440多件军事装备及其他设备被摧毁或损坏。

多个方向的战斗

武装部队发言人马吉德·努扎伊利表示，行动目标包括胡塞武装的指挥所、防御工事、火力阵地、武器和弹药仓库、运输及后勤设施。政府军还报告称在东部和南部方向取得推进。

在塔伊兹，冲突发生在该市南部、东部和西部，包括阿克拉德、萨拉里、迪·比拉和达希赫等地区。军事消息人士称，政府军迫使胡塞武装人员从萨比尔·马瓦迪姆地区的萨拉里撤退。据政府方面消息，工程部队正在清除西部战线收复阵地的地雷，并试图确保道路安全。

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人道主义局势恶化

红十字国际委员会表示，由于伤员数量急剧增加，也门医院正承受越来越大的压力。马里卜、塔伊兹和红海沿岸前线附近的一些医疗机构一周内收治了700多名伤员。

该组织警告称，外科用品、麻醉剂、氧气和药品短缺。截至10月12日，国际移民组织记录到217,303名流离失所者，即36,216户家庭。其中约55%位于塔伊兹省。

联合国还警告称，塔伊兹的小麦和面粉库存可能在不足三周内耗尽。联合国发言人斯特凡·迪雅里克援引人道主义合作伙伴的报告称，食品价格上涨约50%，汽油价格上涨三倍，烹饪用燃气已基本无法获得。

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