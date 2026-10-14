W Jemenie siły zbrojne poinformowały o 2200 precyzyjnych uderzeniach na pozycje Huti w ciągu 24 godzin, w dziesiątym dniu operacji „Świt Jemenu”. Najintensywniejsze walki, według Asharq Al-Awsat, trwają w prowincjach Taiz, Marib i Al-Dżauf.

Wojsko twierdzi, że do uderzeń wykorzystano myśliwce, drony, artylerię polową, wyrzutnie rakiet i jednostki snajperskie. Według jego wstępnych ocen zneutralizowano około 1200 bojowników Huti, a ponad 440 jednostek sprzętu wojskowego i innego wyposażenia zostało zniszczonych lub uszkodzonych.

Walki na kilku kierunkach

Rzecznik sił zbrojnych Madżed an-Nuzajli oświadczył, że operacje były wymierzone w punkty dowodzenia, umocnienia, stanowiska ogniowe, magazyny broni i amunicji, obiekty transportowe i logistyczne Huti. Siły rządowe poinformowały również o postępach na kierunkach wschodnim i południowym.

W Taiz starcia toczyły się na południe, wschód i zachód od miasta, w tym w rejonach Al-Akrad, As-Sarari, Di al-Birah i Dahih. Źródła wojskowe podały, że siły rządowe zmusiły bojowników Huti do wycofania się z As-Sarari w dystrykcie Sabir al-Mawadim. Według rządu jednostki inżynieryjne rozminowują odzyskane pozycje na froncie zachodnim i starają się zabezpieczyć drogi.

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Sytuacja humanitarna się pogarsza

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poinformował, że szpitale w Jemenie znajdują się pod coraz większą presją z powodu gwałtownego wzrostu liczby rannych. Niektóre placówki medyczne w pobliżu linii frontu w Maribie, Taiz i na wybrzeżu Morza Czerwonego przyjęły w ciągu tygodnia ponad 700 rannych.

Organizacja ostrzegła przed niedoborami materiałów chirurgicznych, środków znieczulających, tlenu i leków. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji według stanu na 12 października odnotowała 217 303 przesiedlone osoby, czyli 36 216 gospodarstw domowych. Około 55% z nich przebywa w prowincji Taiz.

ONZ ostrzegła również, że zapasy pszenicy i mąki w Taiz mogą wyczerpać się w mniej niż trzy tygodnie. Rzecznik ONZ Stéphane Dujarric, powołując się na informacje od partnerów humanitarnych, oświadczył, że ceny żywności wzrosły o około 50%, benzyna podrożała trzykrotnie, a gaz do gotowania stał się w dużej mierze niedostępny.

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