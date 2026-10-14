В Йемене вооруженные силы заявили о 2200 высокоточных ударах по позициям хуситов в течение 24 часов, на десятый день операции «Рассвет Йемена». Наиболее интенсивные бои, по данным Asharq Al-Awsat, продолжаются в провинциях Таиз, Мариб и Эль-Джауф.

Военные утверждают, что для ударов были задействованы истребители, беспилотники, полевая артиллерия, ракетные установки и снайперские подразделения. По их предварительным оценкам, было нейтрализовано около 1200 бойцов-хуситов, а более 440 единиц военной техники и другого оборудования уничтожены или повреждены.

Бои на нескольких направлениях

Представитель вооруженных сил Маджед ан-Нузайли заявил, что операции были направлены на командные пункты, укрепления, огневые позиции, склады оружия и боеприпасов, транспортные и логистические объекты хуситов. Правительственные силы также сообщили о продвижении на восточном и южном направлениях.

В Таизе столкновения происходили к югу, востоку и западу от города, в том числе в районах Аль-Акрад, Ас-Сарари, Ди-аль-Бирах и Дахих. Военные источники заявили, что правительственные силы вынудили бойцов-хуситов отступить из Ас-Сарари в районе Сабир-аль-Мавадим. По данным правительства, инженерные подразделения разминируют отбитые позиции на западном фронте и пытаются обезопасить дороги.

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Гуманитарная ситуация ухудшается

Международный комитет Красного Креста сообщил, что больницы Йемена испытывают все большую нагрузку из-за резкого роста числа раненых. Некоторые медицинские учреждения вблизи линии фронта в Марибе, Таизе и на побережье Красного моря за неделю приняли более 700 раненых.

Организация предупредила о нехватке хирургических материалов, анестетиков, кислорода и медикаментов. Международная организация по миграции по состоянию на 12 октября зафиксировала 217 303 перемещенных лица, или 36 216 домохозяйств. Около 55% из них находятся в провинции Таиз.

ООН также предупредила, что запасы пшеницы и муки в Таизе могут закончиться менее чем за три недели. Представитель ООН Стефан Дюжаррик, ссылаясь на сообщения гуманитарных партнеров, заявил, что цены на продовольствие выросли примерно на 50%, бензин подорожал втрое, а газ для приготовления пищи стал преимущественно недоступен.

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