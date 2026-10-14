爱尔兰逾30万名员工因薪资问题罢工——BBC News

爱尔兰共和国超过30万名公共部门员工，包括护士、医生、教师和公务员，因与政府长期存在的薪酬争议，开始了为期24小时的罢工。据BBC News报道。

学校可能关闭

预计受罢工影响，全国学校可能关闭，医院预约可能取消，并可能举行纠察活动。爱尔兰公共支出部长杰克·钱伯斯称此次罢工“非常令人失望”，并表示这将给经济造成重大干扰。他表示，计划取消数千个医院预约。

下一次公共部门员工罢工定于10月21日举行。9月底，超过10万名护士、学校工作人员和公务员开始按章工作。10月初，小学和中学教师采取了这种抗议形式。

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工会立场

参与劳资争议投票的 Fórsa 工会成员中，近97%支持罢工行动。Fórsa 是爱尔兰共和国最大的公务员工会。

SIPTU代表布伦丹·奥布莱恩此前表示，公共服务在很大程度上得以维持，是因为员工愿意从事超出正常要求的工作。他表示，政府没有为正式谈判创造条件，因此工会成员决定集体行动。

爱尔兰中学教师协会总秘书长琳达·凯利表示，教育工作者因薪酬水平面临严重困难，并对政府的做法感到失望。都柏林的一名教师向 RTÉ 表示，她的工资已经不像以前那样够用；而她的一位同事曾前往迪拜数年，以攒够住房首付款。

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