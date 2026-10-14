W Republice Irlandii ponad 300 tysięcy pracowników sektora publicznego, w tym pielęgniarki, lekarze, nauczyciele i urzędnicy państwowi, rozpoczęło 24-godzinny strajk w związku z długotrwałym sporem z rządem dotyczącym wynagrodzeń. Poinformowała o tym BBC News.

Możliwe zamknięcie szkół

Oczekuje się, że z powodu strajku w kraju mogą zostać zamknięte szkoły, odwołane wizyty w szpitalach oraz mogą odbyć się pikiety. Irlandzki minister wydatków publicznych Jack Chambers nazwał strajk bardzo rozczarowującym i oświadczył, że spowoduje on znaczne zakłócenia w gospodarce. Według niego planowane jest odwołanie tysięcy wizyt szpitalnych.

Kolejny strajk pracowników sektora publicznego zaplanowano na 21 października. Pod koniec września ponad 100 tysięcy pielęgniarek, pracowników szkół i urzędników państwowych rozpoczęło pracę zgodnie z przepisami. Na początku października do tej formy protestu przystąpili nauczyciele szkół podstawowych i średnich.

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Stanowisko związków zawodowych

Prawie 97% członków związku zawodowego Fórsa, którzy wzięli udział w głosowaniu dotyczącym sporu pracowniczego, poparło akcję strajkową. Fórsa jest największym związkiem zawodowym pracowników służby cywilnej w Republice Irlandii.

Przedstawiciel SIPTU Brendan O'Brien wcześniej oświadczył, że usługi publiczne były w dużej mierze utrzymywane dzięki gotowości pracowników do pracy ponad zwykłe wymagania. Według niego rząd nie stworzył podstaw do formalnych negocjacji, dlatego członkowie związku zdecydowali się działać zbiorowo.

Linda Kelly, sekretarz generalna Association of Secondary Teachers Ireland, oświadczyła, że pedagodzy mają poważne trudności z powodu poziomu wynagrodzeń i są rozczarowani podejściem rządu. Jedna z nauczycielek w Dublinie powiedziała RTÉ, że jej pensja nie wystarcza już tak jak wcześniej, a jej koleżanka wyjechała na kilka lat do Dubaju, aby zaoszczędzić na wkład własny na mieszkanie.

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