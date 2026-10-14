В Республике Ирландия более 300 тысяч работников государственного сектора, включая медсестер, врачей, учителей и государственных служащих, начали 24-часовую забастовку из-за затяжного спора с правительством об оплате труда. Об этом сообщает BBC News.

Возможное закрытие школ

Ожидается, что из-за забастовки в стране могут закрыться школы, отменяться приемы в больницах и проводиться пикеты. Министр государственных расходов Ирландии Джек Чемберс назвал забастовку очень разочаровывающей и заявил, что она вызовет значительные перебои в экономике. По его словам, планируется отменить тысячи приемов в больницах.

Следующая забастовка работников государственного сектора запланирована на 21 октября. В конце сентября более 100 тысяч медсестер, работников школ и государственных служащих перешли к работе строго по правилам. В начале октября к такой форме протеста прибегли учителя начальных и средних школ.

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Позиция профсоюзов

Почти 97% членов профсоюза Fórsa, принявших участие в голосовании по трудовому спору, поддержали забастовочные действия. Fórsa является крупнейшим профсоюзом работников государственной службы в Республике Ирландия.

Представитель SIPTU Брендан О'Брайен ранее заявлял, что государственные услуги в значительной степени поддерживались благодаря готовности работников трудиться сверх обычных требований. По его словам, правительство не создало оснований для официальных переговоров, поэтому члены профсоюза решили действовать коллективно.

Генеральный секретарь Association of Secondary Teachers Ireland Линда Келли заявила, что педагоги испытывают серьезные трудности из-за уровня оплаты труда и разочарованы подходом правительства. Одна из учительниц в Дублине рассказала RTÉ, что зарплаты уже не хватает так, как раньше, а ее коллега на несколько лет уезжала в Дубай, чтобы накопить на первоначальный взнос за жилье.

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