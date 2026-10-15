尼日利亚总统博拉·蒂努布敦促法官堵住程序漏洞。他表示，具有政治影响力的人士和涉嫌有组织犯罪者会利用这些漏洞拖延或破坏刑事审判。据Premium Times Nigeria报道，他于周二在阿布贾举行的第八届法官年度研讨会上发表了这一言论。该研讨会由经济和金融犯罪委员会及国家司法学院举办。

副总统卡希姆·谢蒂马代表总统出席了活动。蒂努布表示，若没有能够适应新型金融犯罪的独立司法系统，反腐败斗争就无法取得成效。他敦促法官审查控方策略、重新审视过时的判例，并防止法律程序成为违法行为的保护伞。

数字证据与加密资产

蒂努布指出，区块链和人工智能令金融犯罪变得更加复杂，因此调查人员、检察官和法官必须提升专业技能。该研讨会聚焦数字时代经济和金融犯罪的调查与起诉。

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总统提及经济和金融犯罪委员会在涉及数字资产案件中的工作。他表示，2025年，该委员会促成没收价值22,417.91美元的比特币、价值1,001,301.87美元的USDT数字资产，以及与CBEX计划有关的560万美元。他还表示，192名因涉嫌网络恐怖主义和加密货币欺诈而被拘留的外国人已被追究责任并被驱逐出境。

呼吁加强案件管理

尼日利亚首席大法官库迪拉特·凯凯雷-埃昆表示，技术发展改变了获取和记录数字证据的方式，因此有效的案件管理变得日益重要。她强调，对司法人员的培训有助于改善案件审理和司法工作。

参议院反腐败和金融犯罪委员会主席埃马纽埃尔·乌登德称，鉴于金融犯罪日益复杂，此次研讨会举办得正当其时。与此同时，经济和金融犯罪委员会主席奥拉·奥卢科耶德对技术发展速度快于调查和起诉此类犯罪的法律工具表示担忧。

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