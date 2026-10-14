在尼日利亚，经济和金融犯罪委员会（EFCC）调查员克里斯托弗·奥多芬在阿布贾迈塔马地区的联邦首都区高等法院表示，前航空部长哈迪·西里卡向航空部强制安排其朋友参与一份与Nigeria Air启动有关的合同。据《尼日利亚高级时报》报道。

奥多芬作为控方第12名证人在针对西里卡的案件中作证。EFCC称，这名前部长在授予一份价值13亿尼日利亚奈拉、涉及Nigeria Air启动的咨询合同时，不当偏袒了由加布里埃尔·蒂尔曼教授所有的Tianaero Nigeria Limited公司。

语音信息

在交叉询问期间，双方讨论了一则语音信息，控方认为这是西里卡的录音。该录音于7月在法庭播放时，其中被归于这名前部长的声音据称指示EFCC认为是时任航空部常务秘书埃尼坦·阿贝尔的人，为蒂尔曼的公司准备一份合同，以支付其服务费用。

辩护律师卡努·阿加比问，被录音描述为精力充沛且足智多谋的人是否不适合这项工作。奥多芬回答说，蒂尔曼是由第一被告西里卡强加给该部的。证人称，EFCC没有询问蒂尔曼，因为他在国外，尽管调查人员曾试图与他联系。

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案件中的指控

奥多芬还表示，在将合同授予Tianaero Nigeria Limited时，没有遵循正当程序。他称，西里卡是在合同已被授予后才开始履行程序要求。随后，辩方请求延期审理，法官西尔瓦努斯·奥里吉将听证会推迟到次日。

EFCC对西里卡、其女儿法蒂玛·西里卡、她的丈夫贾拉勒·哈马以及Al Buraq Global Investment公司提出六项指控。其中包括一份近15亿奈拉、用于扩建卡齐纳机场停机坪的合同，以及涉嫌收取13亿奈拉作为不当报酬。所有被告均否认有罪。

2023年5月，在总统穆罕默杜·布哈里政府任期结束前几天，Nigeria Air进行了展示。奥多芬此前作证称，展示使用了一架从Ethiopian Airlines借给尼日利亚三天的飞机，借用期为2023年5月27日至29日。

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