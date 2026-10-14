W Nigerii Christopher Odofin, śledczy Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), zeznał przed Wysokim Sądem Federalnego Terytorium Stołecznego w dzielnicy Maitama w Abudży, że były minister lotnictwa Hadi Sirika narzucił Ministerstwu Lotnictwa zaangażowanie swojego przyjaciela do kontraktu związanego z uruchomieniem Nigeria Air. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Odofin wystąpił jako 12. świadek oskarżenia w sprawie przeciwko Sirice. Według EFCC były minister bezprawnie faworyzował firmę Tianaero Nigeria Limited, należącą do profesora Gabriela Tillmanna, przy przyznaniu kontraktu konsultingowego o wartości 1,3 mld nigeryjskich nair dotyczącego uruchomienia Nigeria Air.

Wiadomość głosowa

Podczas przesłuchania krzyżowego omawiano wiadomość głosową, którą oskarżenie uważa za nagranie Siriki. Gdy odtworzono ją w sądzie w lipcu, głos przypisywany byłemu ministrowi miał rzekomo polecić osobie, którą EFCC uważa za ówczesnego stałego sekretarza Ministerstwa Lotnictwa, Enitana Abela, przygotowanie kontraktu dla firmy Tillmanna, aby opłacić jego usługi.

Obrońca Kanu Agabi zapytał, czy osoba scharakteryzowana w nagraniu jako energiczna i zaradna nie nadaje się do tej pracy. Odofin odpowiedział, że Tillmann został narzucony ministerstwu przez pierwszego oskarżonego — Sirikę. Według świadka EFCC nie przesłuchała Tillmanna, ponieważ przebywał poza krajem, choć śledczy próbowali się z nim skontaktować.

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Zarzuty w sprawie

Odofin oświadczył również, że przy przyznawaniu kontraktu firmie Tianaero Nigeria Limited nie przestrzegano właściwej procedury. Według niego Sirika zaczął spełniać wymogi proceduralne dopiero po przyznaniu kontraktu. Następnie obrona poprosiła o odroczenie, a sędzia Sylvanus Oriji przełożył rozprawę na następny dzień.

EFCC postawiła Sirice, jego córce Fatimie Sirice, jej mężowi Jalalowi Hammie oraz firmie Al Buraq Global Investment sześć zarzutów. Dotyczą one między innymi kontraktu o wartości prawie 1,5 mld nair na rozbudowę płyty postojowej na lotnisku w Kacinie oraz domniemanego otrzymania 1,3 mld nair jako nienależnej korzyści. Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do winy.

W maju 2023 roku Nigeria Air zaprezentowano na kilka dni przed końcem kadencji administracji prezydenta Muhammadu Buhariego. Odofin zeznawał wcześniej, że do prezentacji wykorzystano samolot Ethiopian Airlines, wypożyczony Nigerii na trzy dni — od 27 do 29 maja 2023 roku.

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