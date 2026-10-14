В Нигерии следователь Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Кристофер Одофин заявил в Высоком суде Федеральной столичной территории в районе Майтама в Абудже, что бывший министр авиации Хади Сирика навязал Министерству авиации привлечение своего друга для контракта, связанного с запуском Nigeria Air. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Одофин выступил 12-м свидетелем обвинения по делу против Сирики. По версии EFCC, экс-министр неправомерно отдал предпочтение компании Tianaero Nigeria Limited, принадлежащей профессору Габриэлю Тильманну, при заключении консультационного контракта по запуску Nigeria Air на 1,3 млрд нигерийских найр.

Голосовое сообщение

Во время перекрестного допроса обсуждалось голосовое сообщение, которое обвинение считает записью Сирики. Когда его воспроизвели в суде в июле, голос, приписываемый экс-министру, якобы поручал человеку, которого EFCC считает тогдашним постоянным секретарем Министерства авиации Энитаном Абелем, подготовить контракт для компании Тильманна, чтобы оплатить его услуги.

Адвокат защиты Кану Агаби спросил, не подходит ли для работы человек, которого в записи характеризовали как энергичного и находчивого. Одофин ответил, что Тильманн был навязан министерству первым обвиняемым — Сирикой. По словам свидетеля, EFCC не допросила Тильманна, поскольку он находился за пределами страны, хотя следствие пыталось с ним связаться.

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Обвинения по делу

Одофин также заявил, что при присуждении контракта Tianaero Nigeria Limited не была соблюдена надлежащая процедура. По его словам, Сирика начал выполнять процедурные требования только после того, как контракт уже был присужден. После этого защита попросила отложить слушание, и судья Сильванус Ориджи перенес заседание на следующий день.

EFCC предъявила Сирике, его дочери Фатиме Сирике, ее мужу Джалалу Хамме и компании Al Buraq Global Investment шесть обвинений. Они касаются, в частности, контракта почти на 1,5 млрд найр на расширение перрона в аэропорту Кацина и предполагаемого получения 1,3 млрд найр в качестве неправомерного вознаграждения. Все обвиняемые отвергли вину.

В мае 2023 года Nigeria Air презентовали за несколько дней до завершения срока полномочий администрации президента Мухаммаду Бухари. Ранее Одофин свидетельствовал, что для презентации использовали самолет Ethiopian Airlines, одолженный Нигерии на три дня — с 27 по 29 мая 2023 года.

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