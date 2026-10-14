Саудовская Про-лига перенесла три матча девятого тура чемпионата страны на фоне усиления угрозы ракетных атак со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщает Al Jazeera.

В заявлении лиги отметили, что календарь изменили по логистическим причинам и с учетом обязательного минимального периода отдыха между матчами.

Какие матчи перенесли

Встречу лидера чемпионата «Аль-Хиляля» с «Аль-Риядом», а также матч «Аль-Иттихада» против «Аль-Шабаба» перенесли на 19 декабря. Поединок «Аль-Ахли» и «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, состоится 6 марта 2027 года.

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Остальные матчи девятого тура будут проведены по ранее объявленному расписанию без изменений, сообщили в Саудовской Про-лиге.

Ракетная угроза в Эр-Рияде

В понедельник матч Лиги чемпионов АФК между «Аль-Насром» и узбекским «Нефтчи» в Эр-Рияде начался с часовой задержкой. Это произошло после того, как коалиция заявила о перехвате ракеты, запущенной хуситами в направлении саудовской столицы.

По данным агентства гражданской обороны Саудовской Аравии, в среду один человек получил ранения из-за падения обломков после перехвата баллистической ракеты, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Ранее два удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде унесли жизни 14 человек, еще сотни получили ранения, а работа аэропорта была приостановлена.

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